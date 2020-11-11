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كورونا في فرنسا: الإصابات تتجاوز المليون و857 ألف حالة والوفيات 41062

11:36 ص الأربعاء 11 نوفمبر 2020
كورونا في فرنسا: الإصابات تتجاوز المليون و857 ألف حالة والوفيات 41062

أرشيفية

باريس- (د ب أ):

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى مليون و857 ألفا و309 حالات حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت العاصمة باريس، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في فرنسا وصل إلى 41 ألفا و62 حالة، في حين تعافى من الفيروس حتى صباح اليوم 135 ألفا و216 من المصابين.

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 41 أسبوعا.

فيروس كورونا باريس فرنسا جامعة جونز هوبكنز

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