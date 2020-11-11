الاتحاد الأفريقي يدعو إلى وقف إطلاق النار في إثيوبيا
أديس أبابا- (بي بي سي):
دعا الاتحاد الأفريقي إلى وقف لإطلاق النار وإجراء محادثات في تيغراي في شمال إثيوبيا ، حيث يحتدم الصراع المسلح بين القوات الفيدرالية والقوات الإقليمية منذ أسبوع.
وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، إن العملية تسير كما هو مخطط لها وستنتهي عند نزع سلاح مقاتلي تيغرايان.
وتحذر وكالات الإغاثة في جنوب شرق السودان من كارثة إنسانية وشيكة إذا فرّت أعداد كبيرة من اللاجئين الإثيوبيين من القتال في تيغراي. ويقول مسؤولون سودانيون إن ستة آلاف إثيوبي على الأقل عبروا الحدود إلى السودان.
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