وفاة رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان

المنامة- (د ب أ):

نعى الديوان الملكي في البحرين رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان، الذي توفي عن عمر يناهز 84 عامًا.

وقال الديوان، في بيان رسمي صدر عنه قبل قليل،: "بأمر من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ينعي الديوان الملكي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح هذا اليوم في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة الأمريكية".

وستتم مراسم الدفن بعد وصول جثمان رئيس الورزاء إلى أرض الوطن وسوف تقتصر مراسم الدفن على عدد محدد من الأقارب.

وقد أمر ملك البحرين بإعلان الحداد الرسمي أسبوعاً مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من يوم غد الخميس.