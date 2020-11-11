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الدفاع الروسية تتسلم دفعة جديدة من منظومات "إس-400" قبل موعدها

10:07 ص الأربعاء 11 نوفمبر 2020
الدفاع الروسية تتسلم دفعة جديدة من منظومات "إس-400" قبل موعدها

منظومة اس-400

موسكو – (أ ش أ):

أعلنت الشركة الروسية المصنعة لمنظومات "إس 400" الصاروخية ألماز أنتي اليوم (الأربعاء) أنها سلمت وزارة الدفاع الروسية آخر دفعة من المنظومات الصاروخية المتفق عليها بين الطرفين.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن الشركة الروسية المصنعة قولها في بيان: "قامت شركة كونسيرن "ألماز-أنتي" بتسليم آخر دفعة من أنظمة الصواريخ "إس -400 "المعروفة "بتريومف" لوزارة الدفاع الروسية قبل الموعد المحدد".

وأشارت الشركة في بيانها إلى أنه "تم تسليم الدفاع الروسية الدفعة الثالثة الأخيرة من الاتفاق، وذلك بعد تسليم دفعتين قبل ذلك في مارس وأغسطس الماضيين".

وخلص البيان إلى أن "الشركة أوفت بكل الالتزامات التعاقدية مع وزارة الدفاع الروسية لعام 2020 فيما يتعلق بتسليم منظومات "إس 400" الروسية".

وصُمم نظام صواريخ الدفاع الجوي "إس 400" (تريومف)، الذي طورته وصنعته شركة "ألماز أنتي"، لتوفير حماية فعالة ضد الضربات الجوية والصواريخ الباليستية الاستراتيجية والتكتيكية، وكذلك الصواريخ الباليستية المتوسطة المدى.

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منظومة إس-400 وزارة الدفاع الروسية المنظومات الصاروخية

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