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العاصمة اليابانية تسجل 317 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

08:51 ص الأربعاء 11 نوفمبر 2020
العاصمة اليابانية تسجل 317 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

اليابان

طوكيو - (أ ش أ):

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 317 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في طوكيو.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن هذه تعد المرة الأولى التي تتخطى فيها حصيلة الإصابات اليومية في طوكيو حاجز الـ 300 إصابة منذ 20 أغسطس الماضي، مشيرة إلى أنه بذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في العاصمة اليابانية إلى 33 ألفا و377 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

هذا المحتوى من

اليابان فيروس كورونا هيئة الإذاعة اليابانية

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