ألمانيا تسجل أكثر من 18 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

برلين - (أ ش أ):

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم (الأربعاء) أنه تم تسجيل 18 ألفا و487 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى 705 ألاف و687 حالة.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن البيانات التي ينشرها المعهد القول إنه سجل 261 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 11 ألفا و767 حالة.

وبلغت عدد الحالات النشطة في البلاد 239 ألفا و120 حالة بينما تعافى 454 ألف و800 حالة.