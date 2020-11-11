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البرازيل تسجل أكثر من 25 ألف إصابة جديدة بكورونا

08:48 ص الأربعاء 11 نوفمبر 2020
البرازيل تسجل أكثر من 25 ألف إصابة جديدة بكورونا

البرازيل

ريو دي جانيرو - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم (الأربعاء) تسجيل 25 ألفا و12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد و201 وفاة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت صحيفة "تريبونا" البرازيلية على موقعها الإلكتروني أن البرازيل سجلت حتى الآن ما يزيد عن خمسة ملايين و700 ألف حالة إصابة منذ بدء تفشي الوباء، فيما بلغ إجمالي وفياتها 162 ألفا و829 حالة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة من حيث الاإمكانيات وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان حظر التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

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