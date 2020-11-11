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الهند تسجل 44 ألفا و 281 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

08:31 ص الأربعاء 11 نوفمبر 2020
الهند تسجل 44 ألفا و 281 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الهند

نيودلهي - (د ب ا):

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأربعاء تسجيل 44 ألفا و 281 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة 8 ملايين و 636 ألفا و 12 حالة.

ونقلت شبكة ان دي تي في عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 512 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 127 ألفا و 571 حالة.

الهند فيروس كورونا وزارة الصحة الهندية

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