الهند تسجل 44 ألفا و 281 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

نيودلهي - (د ب ا):

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأربعاء تسجيل 44 ألفا و 281 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة 8 ملايين و 636 ألفا و 12 حالة.

ونقلت شبكة ان دي تي في عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 512 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 127 ألفا و 571 حالة.