الصين: تسجيل 17 إصابة بفيروس كورونا بينها حالة واحدة منقولة محليًا

بكين - (أ ش أ):

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 17 إصابة جديدة بينها واحدة منقولة محليًا تم تسجيلها في مقاطعة آنهوي، ما رفع إجمالي المصابين إلى 86284 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصًا.

وذكرت اللجنة -في تقريرها اليومي- أن الإصابات الوافدة من الخارج جاءت بواقع 6 حالات في تيانجين و5 في شنجهاي وحالتين في سيتشوان وحالة واحدة في كل من لياونينغ وجيانغسو وشانشي، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 3640 حالة غادر منها 3274 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 21 شخصًا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 81228 شخصًا، مشيرة إلى أن 17279 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين يخضعون للملاحظة الطبية بعد مغادرة 746 شخصًا الملاحظة الطبية أمس.

وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 15 حالة جديدة بدون أعراض بينهم 13 وافدًا من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 776 حالة منها 480 حالة وافدة.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 5389 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 108 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 580 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 5153 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و 528 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.