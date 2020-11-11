كوريا الجنوبية تسجل أعلى معدل إصابات يومي بفيروس كورونا منذ حوالي 3 أسابيع

سول - (أ ش أ):

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا التي سجلتها خلال الـ24 ساعة الماضية تجاوز الـ100 حالة لليوم الرابع على التوالي، في أكبر حصيلة يومية منذ 3 أسابيع تقريبا بسبب تفشي الإصابات الجماعية المتفرقة في أنحاء البلاد وفي الوقت الذي تتبنى فيه مزيد من المدن تدابير تباعد اجتماعي مشددة.

وأفادت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها- حسب ما نقلته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الأربعاء- بأن البلاد سجلت 146 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، بما يشمل 113 إصابة محلية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 27 ألفا و799 حالة.

وقالت إن كوريا الجنوبية سجلت أيضا خلال الفترة نفسها حالتي وفاة إضافيتين، مما رفع حصيلة الوفيات إلى 487 حالة.

وأضافت بأن العدد اليومي للإصابات الوافدة من الخارج بلغ 33 إصابة، من بينها 12 حالة من الولايات المتحدة و5 حالات من أوزباكستان وحالتان من كل من الهند وروسيا والمجر وألمانيا ورومانيا.ورُصدت حالات قادمة من إندونسيا وميانمار والمكسيك وزامبيا والجزائر والسودان أيضا.

ووصل عدد المرضى في حالة حرجة أو خطرة إلى 49 حتى منتصف الليل، فيما ارتفع إجمالي الأشخاص المتعافين إلى 25 ألفا و226 شخصا، بزيادة 106 متعاف عن اليوم الذي سبقه.

وتبنت كوريا الجنوبية -التي كانت تطبق نظام تباعد اجتماعي ثلاثي المستويات منذ بداية الجائحة- المستوى الأول يوم السبت الماضي، وهو أدنى مستوى في النظام الجديد خماسي المستويات.بيد أن الإصابات الجماعية المتفرقة ترتفع في جميع أنحاء البلاد، ما يدفع الحكومات الإقليمية إلى رفع قيودها الخاصة بمكافحة الفيروس بشكل استباقي.

وتحذر السلطات الصحية من أن هذه التدابير المشددة قد تتوسع لتشمل جميع البلاد إذا استمر مستوى الإصابات اليومية الحالي لمدة أسبوعين أو ثلاثة.

وتعاني كوريا الجنوبية من الإصابات الجماعية ليس فقط المرتبطة بالمنشآت عالية الخطورة مثل المستشفيات ولكن أيضا بالتجمعات الخاصة والمكاتب، ما يعيق جهود السلطات لتتبع طرق انتقال العدوى.