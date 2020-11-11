ستزداد سوءً.. فاوتشي يحذر من تفاقم الأوضاع في أمريكا بسبب كورونا
واشنطن - (د ب أ):
حذر أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، الثلاثاء، من أن جائحة فيروس كورونا يمكن أن "تزداد سوءا" إذا لم تلتزم البلاد بإرشادات الصحة العامة.
وقال فاوتشي في تصريحات لشبكة (سي إن إن) الإخبارية إن البلاد بحاجة إلى "مضاعفة" إجراءات الصحة العامة، بما في ذلك ارتداء الكمامات ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي "وإلا سيزداد الأمر سوءا".
وتأتي تعليقات فاوتشي في الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة تزايدا مستمرا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث بلغ متوسط عدد الإصابات اليومية أكثر من 100 ألف حالة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق للبلاد.
وتجاوزت الولايات المتحدة 10 ملايين حالة إصابة بكورونا يوم الاثنين الماضي.
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