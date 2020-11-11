أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

ستزداد سوءً.. فاوتشي يحذر من تفاقم الأوضاع في أمريكا بسبب كورونا

01:31 ص الأربعاء 11 نوفمبر 2020
ستزداد سوءً.. فاوتشي يحذر من تفاقم الأوضاع في أمريكا بسبب كورونا

أنتوني فاوتشي

واشنطن - (د ب أ):
حذر أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، الثلاثاء، من أن جائحة فيروس كورونا يمكن أن "تزداد سوءا" إذا لم تلتزم البلاد بإرشادات الصحة العامة.

وقال فاوتشي في تصريحات لشبكة (سي إن إن) الإخبارية إن البلاد بحاجة إلى "مضاعفة" إجراءات الصحة العامة، بما في ذلك ارتداء الكمامات ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي "وإلا سيزداد الأمر سوءا".

وتأتي تعليقات فاوتشي في الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة تزايدا مستمرا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث بلغ متوسط عدد الإصابات اليومية أكثر من 100 ألف حالة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق للبلاد.

وتجاوزت الولايات المتحدة 10 ملايين حالة إصابة بكورونا يوم الاثنين الماضي.

أنتوني فاوتشي أمريكا فيروس كورونا التباعد الاجتماعي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 109422

    عدد المصابين

  • 100439

    عدد المتعافين

  • 6380

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 50885598

    عدد المصابين

  • 35870964

    عدد المتعافين

  • 1264161

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزير الرياضة يطلق مبادرة لنبذ التعصب بين جماهير الأهلي والزمالك

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا