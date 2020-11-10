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تدفق آلاف اللاجئين الإثيوبيين إلى الأراضي السودانية

11:33 م الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
تدفق آلاف اللاجئين الإثيوبيين إلى الأراضي السودانية

اللاجئين الإثيوبيين

السودان - (أ ش أ)

تواصل اليوم الثلاثاء، تدفق المزيد من اللاجئين الاثيوبيين، الفارين من الصراع الدائر داخل إقليم التجراي، إلى الأراضي السودانية.

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن عدد الاثيوبيين الذين وصلوا لمناطق "اللقدي" و"القضيمة" و"حمداييت" داخل الحدود السودانية، وصل إلى أكثر من، 6 آلاف إثيوبي، لافتة إلى أن العالقين بالضفة الشرقية لنهر عطبرة في انتظار العبور لدخول الأراضي الآمنة داخل العمق السوداني في تزايد مستمر.

ونقلت مصادر في وكالة السودان للأنباء عن مصادر في معتمدية اللاجئين، قولها إنها تتوقع دخول أكثر من 200 ألف إثيوبي خلال الأيام المقبلة لولاية القضارف (شرق السودان)، الأمر الذي يفوق قدرات وإمكانات معسكر "الشجراب" .. مشيرةً إلى أهمية إيجاد مواقع آمنة بعيدة عن الحدود لإيواء الفارين من الحرب، وهو الأمر الذي يتطلب موافقة وتحرك السلطات الاتحادية لإقامة المعسكرات في ظل انعدام الخدمات الأساسية في تلك المناطق بالحدود الشرقية.

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اللاجئين الإثيوبيين الأراضي السودانية إقليم التجراي

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