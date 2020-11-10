إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 51.2 مليون حالة

نيويورك - (د ب أ)

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في أنحاء العالم، تجاوز 2ر51 مليون حالة، مساء اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 19:49 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 51 مليونا و248 الفا و481 حالة.

كما تسبب الفيروس حتى الأن في وفاة مليون و268 ألفا و452 شخصًا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.