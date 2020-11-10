بايدن لقادة العالم: الولايات المتحدة عادت من جديد

وكالات

يرى الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، أنه من المحرج عدم اعتراف دونالد ترامب بهزيمته في الانتخابات، مشيرًا أن هذا لا يساعد إرث الرئيس، كما أن زعماء العالم يريدون أن تمضي الديمقراطية في البلاد.

وتابع بايدن في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، ‏أن تفاعل زعماء العالم كان ممتازًا واستجابتهم مع فوزنا تدعونا إلى الحماس، موجهًا رسالة لقادة العالم قائلاً: "الولايات المتحدة عادت إلى الساحة الدولية من جديد".

وتوقع أنه حتى يناير المقبل (موعد تسليم السلطة في الولايات المتحدة) سيكون الشعب الأمريكي واعيًا بمن فيه الذين صوتوا لترامب.

ويرى أنه من الأفضل لو حصل الديمقراطيون والجمهوريون على مقاعد متساوية في مجلس الشيوخ.