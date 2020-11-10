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هاريس: إلغاء "أوباماكير" يحرم 20 مليونًا من الرعاية الصحية

10:13 م الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
هاريس: إلغاء "أوباماكير" يحرم 20 مليونًا من الرعاية الصحية

كامالا هاريس

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إنه إذا وافقت المحكمة العليا على وجهة نظر المعارضين لمشروع الرعاية الصحية "أوباماكير"، فإن قرارها يمكن أن يحرم 20 مليون أمريكي من الرعاية الصحية، ويضر بـ"حمايتنا لـ100 مليون شخص" في هذا البلد.

وأشارت هاريس، في خطاب مشترك لها مع بايدن حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، إلى أن المحكمة العليا الأمريكية نظرت اليوم في قضية مشروع الرعاية الصحية "أوباماكير" موضحة أنه إذا ما تم المساس بهذا النظام الصحي، فإن شرائح عدة من المجتمع الأمريكي سوف تتضرر من ذلك.

وأكدت أن ذلك يحدث في الوقت الذي تعاني فيه الولايات المتحدة من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي حصد أرواح أكثر من 238 ألف شخص.

وبشأن الانتخابات الأمريكية، أكدت هاريس أن بايدن فاز بالانتخابات "بشكل حاسم" وبعدد أصوات لم يسبق في التاريخ الأمريكي.

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كامالا هاريس جو بايدن أوباماكير

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