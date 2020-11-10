أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

وفد البرلمان العربي يشيد بكفاءة إدارة الانتخابات في الأردن

10:11 م الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
وفد البرلمان العربي يشيد بكفاءة إدارة الانتخابات في الأردن

البرلمان العربي

الأردن - (أ ش أ)

أشاد وفد البرلمان العربي برئاسة النائب أحمد عبد الواحد رسلان، المشارك في مراقبة الانتخابات النيابية في الأردن 2020، بكفاءة إدارة العملية الانتخابية، وبالأجواء التي أسهمت في إنجاح الانتخابات رغم الظروف الصعبة التي يعيشها الأردن والعالم بسبب جائحة كورونا.

وأشار رئيس الوفد إلى أن الوفد سيعرض كافة التفاصيل المتعلقة بمتابعته للانتخابات ضمن تقرير سيرفعه لعادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي لتضمينه في التقرير النهائي عن مجمل العملية الانتخابية والذي سيرفعه رئيس البرلمان العربي للهيئة المستقلة للانتخابات، مقدرًا الجهود التي بذلتها الهيئة.

وأكد رئيس الوفد أن مشاركة البرلمان العربي في مراقبة الانتخابات النيابية في الأردن، تأتي حرصًا على المشاركة في متابعة هذا الاستحقاق الانتخابي المهم، ودعمًا للمملكة ومسيرة التطور الديمقراطي التي تشهدها.

هذا المحتوى من

البرلمان العربي الأردن أحمد عبد الواحد رسلان الانتخابات النيابية

الخبر التالى:

هاريس: إلغاء "أوباماكير" يحرم 20 مليونًا من الرعاية الصحية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 109422

    عدد المصابين

  • 100439

    عدد المتعافين

  • 6380

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 50885598

    عدد المصابين

  • 35870964

    عدد المتعافين

  • 1264161

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزير الرياضة يطلق مبادرة لنبذ التعصب بين جماهير الأهلي والزمالك

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا