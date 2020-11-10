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بايدن: سأحمي قانون الرعاية الصحية للأمريكيين

10:09 م الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
بايدن: سأحمي قانون الرعاية الصحية للأمريكيين

جو بايدن

وكالات

قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن في كلمة مساء اليوم الثلاثاء، إن اليمين المتطرف يسعى إلى تقويض نظام الرعاية الصحية الميسرة المعروف بنظام "اوباما كير" حسبما نقلت سكاي نيوز عربية.

وتابع بايدن في كلمة له مساء اليوم، أن الرعاية الصحية مسألة حياة أو موت لكثيرين، مضيفًا أن الشعب الأمريكي متفق على الإبقاء على رعاية صحية ميسرة.

‏وأكد أن قانون "أوباما كير" هو القانون الذي يجب أن يفخر به كل أمريكي لأنه ينقذ الأسر من الدمار المالي.

كما أكد أز الحفاظ على قانون الرعاية الصحية يجب ألا يكون مسألة حزبية، مشيرًا إلى أن نكو 100 مليون شخص يعانون من أمراض مزمنة وقد يحرمون من الرعاية الصحية.

وأشار إلى أن إدارة ترامب سعت لإنهاء قانون الرعاية الصحية، مضيفًا أن المحكمة العليا الأمريكية استمعت اليوم لكافحة الحجج المتعلقة بقانون الرعاية الصحية.

وتابع أنه بغض النظر عن قرار المحكمة العليا، سيدافع بدءا من ٢٠ يناير المقبل عن قانون الرعاية الصحية لصالح الأمريكيين.

جو بايدن قانون الرعاية الصحية للأمريكيين اوباما كير

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