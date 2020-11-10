بايدن: بدأنا عملية انتقال السلطة وعدم اعتراف إدارة ترامب بفوزنا لا يغير شيئًا

وكالات:

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن في كلمة مساء اليوم الثلاثاء، ‏أن عدم اعتراف الإدارة الأمريكية الحالية بفوزنا لا يغير مما سنقوم به.

وقال بايدن في كلمة مساء الثلاثاء: "نحن بدأنا العملية الانتقالية وهي تجري على قدم وساق" مضيفًا أنه تحدث هاتفيًا مع زعماء ٦ دول وتلقى ترحيبًا حارًا وحقيقيًا، وأن الرئيس سيرث عالمًا فوضويًا.

وتابع أن إدارته ستقوم بكل خططها سواء اعترف ترامب بالهزيمة أم لا، مشيرًا إلى أنه يتطلع للحديث مع ترامب.

هذا ويتجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية إلى المحاكم سعيًا للاحتفاظ بالبيت الأبيض. وشكل حوله فريقًا يخوض معه معركته القضائية التي يستبعد أن تنجح في قطع طريق الرئيس المنتخب جو بايدن إلى الرئاسة.