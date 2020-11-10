"إيه بي سي نيوز": جيمس أندرسون يستقيل من منصبه في وزارة الدفاع الأمريكية

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، في نبأ عاجل لها، إن جيمس أندرسون، القائم بأعمال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية، غادر منصبه واستقال.

وأضافت الشبكة أن مسؤولاً في الجيش الأمريكي، لم تكشف عن هويته، أكد استقالة أندرسون اليوم وأكد ما ورد في خطاب استقالته، وأن مسؤولاً دفاعيًا سابقًا أبلغها، أي الشبكة، أنه طُلب من أندرسون تقديم خطاب استقالة، وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن أمس إقالة وزير الدفاع مارك إسبر.