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الأمم المتحدة تشكر روسيا على وضع حد للحرب في قره باغ

09:27 م الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
الأمم المتحدة تشكر روسيا على وضع حد للحرب في قره باغ

الأمم المتحدة

الامم المتحدة - (أ ش أ)

أعربت منظمة الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، عن شكرها لروسيا على جهودها التي أفضت إلى وقف الحرب في إقليم ناجورنو قره باغ

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية: "نحن ممتنون جداً للسلطات الروسية على ما حققته، بما يبعث الأمل في إنهاء معاناة المدنيين".

وأوضح أن الأمين العام أنطونيو جوتيريش، شعر بالارتياح لوقف إطلاق النار في قره باغ، بعد أكثر من 40 يومًا من القتال،وأن الأمم المتحدة على اتصال مع ممثلي روسيا بما يتيح لنا فهم كيفية دعمنا الاتفاق".

الأمم المتحدة قره باغ روسيا

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