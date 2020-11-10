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عباس: نمد أيدينا لفتح صفحة جديدة مع الإدارة الأمريكية في عهد بايدن

09:03 م الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
عباس: نمد أيدينا لفتح صفحة جديدة مع الإدارة الأمريكية في عهد بايدن

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن

رام الله - (د ب أ)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، "نمد أيدينا لفتح صفحة جديدة" مع الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأكد عباس في كلمة تلفزيونية بمناسبة الذكرى السنوية 16 لرحيل الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات، الحرص على تعزيز العلاقات الفلسطينية الأمريكية ونيل الحرية والاستقلال والعدالة والكرامة للشعب الفلسطيني.

وأبدى استعداده للعمل مع بايدن "من أجل السلام والأمن والاستقرار للجميع في منطقتنا والعالم".

وقاطعت السلطة الفلسطينية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ عام 2017 عقب إعلانه الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، كما رفضت أي تعاطي مع خطته للسلام في الشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن".

وأكد عباس على ضرورة أن يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بالتنسيق مع اللجنة الرباعية الدولية وأعضاء مجلس الأمن من أجل الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام في مطلع العام القادم، على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

كما أكد أنه "مهما طال الزمن وزادت الضغوطات والاتهامات الباطلة وتزييف الحقائق، فلن نتنازل عن أي حق من حقوقنا المشروعة التي كفلتها قرارات الشرعية الدولية".

وتابع الرئيس الفلسطيني قائلا: "سنواصل العمل إلى أن ينتهي الاحتلال الإسرائيلي لبلادنا، وتتجسد دولتنا ذات السيادة على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

محمود عباس فلسطين الرئيس الفلسطيني جو بايدن

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