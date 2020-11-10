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بومبيو: الولايات المتحدة ستشهد انتقالاً سلسًا للسلطة

08:49 م الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
بومبيو: الولايات المتحدة ستشهد انتقالاً سلسًا للسلطة

مايك بومبيو

وكالات

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مساء اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستشهد انتقالاً سلسًا للسلطة بغض النظر عن الفائز سواء أكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أو منافسه جو بايدن، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

وقال بومبيو، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، إن العالم يجب أن يكون لديه كل الثقة، بأن أي عملية انتقال سياسية في الولايات المتحدة ستكون سلسة، بغض النظر عن الفائز بالانتخابات.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي، إلى أنه ما زالت هناك أصواتًا لم يتم إحصاؤها بعد، لحسم نتائج الانتخابات الرئاسية.

هذا ويتجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية إلى المحاكم سعيًا للاحتفاظ بالبيت الأبيض. وشكل حوله فريقًا يخوض معه معركته القضائية التي يستبعد أن تنجح في قطع طريق الرئيس المنتخب جو بايدن إلى الرئاسة.

مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي دونالد ترامب جو بايدن

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