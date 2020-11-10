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بومبيو: واشنطن وافقت على بيع طائرات "أف-٣٥" للإمارات

07:31 م الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
بومبيو: واشنطن وافقت على بيع طائرات "أف-٣٥" للإمارات

مايك بومبيو

وكالات

أعلن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، مساء اليوم الثلاثاء، أن بلاده وافقت على بيع صفقة طائرات من طراز "اف-٣٥" للإمارات، حسبما ذكر موقع وزارة الخارجية الأمريكية.

وقال بومبيو في بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الثلاثاء، إنه تم إخطار الكونجرس الأمريكي بنيتنا بيع صفقة من طائرات "أف-٣٥" للإمارات.

وتابع في بيانه، أن اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، يوفر فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة لإحداث تغيير إيجابي في المشهد الاستراتيجي للمنطقة.

وأكد إن خصومهم وخاصة إيران، يعرفون ذلك ولن يتوقفوا عند أي شيء لتعطيل هذا النجاح المشترك، وستجعل عملية البيع المقترحة دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر قدرة وقابلية للتشغيل المتبادل مع شركاء الولايات المتحدة بطريقة تتفق تمامًا مع التزام أمريكا الطويل الأمد بضمان التفوق العسكري النوعي لإسرائيل.

مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكية طائرات أف-35 وزارة الخارجية الأمريكية

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