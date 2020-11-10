أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

ماكرون يطالب بإصلاح جذري في منطقة شينجن لتعزيز مكافحة الإرهاب

07:19 م الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
ماكرون يطالب بإصلاح جذري في منطقة شينجن لتعزيز مكافحة الإرهاب

إيمانويل ماكرون

باريس - (د ب أ)

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بإجراء إصلاح جذري في منطقة شينجن، من أجل تعزيز الحرب على الإرهاب.

وفي أعقاب حضوره مؤتمرًا عبر الفيديو مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والمستشار النمساوي زباستيان كورتس ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته ورئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، شارل ميشيل، قال ماكرون اليوم الثلاثاء، إنه لابد من تعزيز حماية الحدود الخارجية لدول شينجن، لكنه رأى ضرورة الإبقاء على الحدود الداخلية في أوروبا مفتوحة.

وأشار ماكرون إلى الهجوم الإرهابي الأخير الذي وقع في نيس نهاية الشهر الماضي وقتل فيه رجل ينحدر من تونس ثلاثة أشخاص طعنًا في كنيسة.

وأشار ماكرون إلى علاقة هذا الأمر بسياسة الهجرة الأوروبية وطالب بمكافحة إساءة استخدام الحق في اللجوء، مشيرًا إلى أن الحق في اللجوء موجه "لمقاتلي السلام".

في الوقت نفسه، أوضح ماكرون أن الأمر لا يتعلق "بتقييد الحق في اللجوء أو إلغائه، لكن بضرورة تطبيقه بشكل صحيح".

ورأى ماكرون أن ثمة مهمة أوروبية أخرى تتمثل في مكافحة الدعاية على الإنترنت.

إيمانويل ماكرون باريس الإرهاب أنجيلا ميركل مجلس الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية الهجوم الإرهابي

الخبر التالى:

بومبيو: واشنطن وافقت على بيع طائرات "أف-٣٥" للإمارات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 109422

    عدد المصابين

  • 100439

    عدد المتعافين

  • 6380

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 50885598

    عدد المصابين

  • 35870964

    عدد المتعافين

  • 1264161

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزير الرياضة يطلق مبادرة لنبذ التعصب بين جماهير الأهلي والزمالك

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا