مسؤول أوروبي: وفاة عريقات خسارة كبيرة للشعب الفلسطيني ولعملية السلام

بلجيكا - (أ ش أ)

قال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، إن وفاة الأمين العام للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، تشكل خسارة كبيرة للشعب الفلسطيني ولعملية السلام في الشرق الأوسط.

وأشار بوريل، في بيان صدر عن مكتبه، إلى الجهود التي بذلها عريقات طيلة حياته لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني، وكذلك مساهماته في المفاوضات الخاصة باتفاقيات أوسلو، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.

وشدد المسؤول الأوروبي على دور عريقات المهم في تطوير العلاقات الوثيقة بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين، وقال "أنا ممتن له على مساهماته في هذا الصدد".

وقدم بوريل تعازيه لأسرة الراحل ولمنظمة التحرير والشعب الفلسطيني.

وتوفي صائب عريقات اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، عن عمر يناهز 65 عاما.