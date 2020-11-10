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بوتين: نظام الحد من التسلح يترنح ومصير معاهدة "ستارت" لا يزال غامضًا

06:34 م الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
بوتين: نظام الحد من التسلح يترنح ومصير معاهدة "ستارت" لا يزال غامضًا

فلاديمير بوتين

روسيا - (أ ش أ)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن نظام الحد من التسلح يترنح بصورة واضحة وفي حالة تدهور.

وقال بوتين - خلال لقائه مع ممثلي قيادة وزارة الدفاع وشركات المجمع الصناعي العسكري الروسي، اليوم الثلاثاء: "نحن نرى أن نظام الحد من التسلح يترنح بوضوح ويتدهور، حيث أعلنت واشنطن انتهاء معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى بمبادرة منها، وأعلنت عن عزمها الانسحاب من اتفاقية الأجواء المفتوحة".

وأضاف الرئيس الروسي: "أن مصير آخر معاهدة أساسية في مجال الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت" التي تنتهي في فبراير 2021، لا يزال غامضا"، مشددا على أن معاهدة " ستارت" توفر المستوى اللازم لشفافية ترسانات الأسلحة النووية الاستراتيجية وتحد من سباقها غير المنضبط.

وأشار إلى أن الجانب الروسي عرض على الأمريكيين تمديد الاتفاق بشكل مؤقت على الأقل من أجل إتاحة الوقت لمزيد من العمل عليه.

يُذكر أن الرئيس الروسي كان قد اقترح في وقت سابق تمديد معاهدة "ستارت-3" الحالية بدون أي شروط لمدة عام، كما أصدر تعليماته لوزير الخارجية الروسي لصياغة موقف روسيا من هذه المعاهدة وعرضه على الولايات المتحدة والحصول على إجابة واضحة منها في المستقبل القريب جدا، ولكن الولايات المتحدة رفضت العرض الروسي.

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فلاديمير بوتين معاهدة ستارت الحد من التسلح

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