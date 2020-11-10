السودان: إرجاء محاكمة البشير وعدد من معاونيه في قضية انقلاب 1989
السودان - (أ ش أ)
ارجأت محكمة سودانية، اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، و27 من كبار معاونيه، في قضية تدبير انقلاب الثلاثين من يونيو عام 1989، وذلك إلى يوم الثلاثاء المقبل، لمواصلة الاستماع لدفاع المتهمين.
وعقدت المحكمة الخاصة لمحاكمة المتهمين في انقلاب 30 يونيو، جلستها اليوم بالخرطوم، واستمعت لدفوع عدد من محاميي المتهمين.
ويُحاكم البشير و27 آخرين، بتهمة الانقلاب العسكري في عام 1989.
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