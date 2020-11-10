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السودان: إرجاء محاكمة البشير وعدد من معاونيه في قضية انقلاب 1989

05:55 م الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
السودان: إرجاء محاكمة البشير وعدد من معاونيه في قضية انقلاب 1989

الرئيس السوداني السابق عمر البشير

السودان - (أ ش أ)

ارجأت محكمة سودانية، اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، و27 من كبار معاونيه، في قضية تدبير انقلاب الثلاثين من يونيو عام 1989، وذلك إلى يوم الثلاثاء المقبل، لمواصلة الاستماع لدفاع المتهمين.

وعقدت المحكمة الخاصة لمحاكمة المتهمين في انقلاب 30 يونيو، جلستها اليوم بالخرطوم، واستمعت لدفوع عدد من محاميي المتهمين.

ويُحاكم البشير و27 آخرين، بتهمة الانقلاب العسكري في عام 1989.

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عمر البشير محكمة سودانية السودان تهمة الانقلاب العسكري

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