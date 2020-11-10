العاصمة الروسية تفرض قيودًا جديدة على خلفية تفاقم أزمة كورونا

روسيا - (أ ش أ)

أعلن عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، اليوم الثلاثاء، تشديد القيود المفروضة في العاصمة على خلفية تفاقم أزمة فيروس كورونا.

وقال سوبيانين، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن الوضع الوبائي في العاصمة يشهد تدهوراً متواصلاً منذ شهر سبتمبر الماضي، وإن السلطات الصحية سجلت، أمس الاثنين، ستة آلاف و 897 إصابة جديدة بكورونا، وهي زيادة غير مسبوقة منذ بدء الجائحة".

وأوضح "أن سلطات المدينة تتوقع تدهور هذا الوضع خلال الأسابيع القليلة القادمة، إضافة إلى تنامي عدد الإصابات بأمراض تنفس أخرى موسمية، الأمر الذي يجعل القيود المفروضة سابقا على حياة أبناء موسكو غير كافية".

وأضاف أن من أبرز الإجراءات الجديدة تحويل طلبة الجامعات والكليات في العاصمة إلى نظام التعليم عن بعد، مع توصية الطلبة بالبقاء في منازلهم وتقليص الرحلات في وسائل النقل قدر الإمكان، علاوة على قيود أخرى من أبرزها تعليق إجراء معارض وحفلات وغيرها من الفعاليات الثقافية والترفيهية والتعليمية التي تقتضي حضور أعداد كبيرة من الزوار.

ولفت إلي أن هذه القيود ستكون سارية المفعول اعتباراً من 13 نوفمبر الجاري وحتى 15 يناير المقبل، مشيراً إلى أن الإجراءات الجديدة يتم فرضها هذه المرة لمدة شهرين (وليس شهرا كما في السابق)، بهدف إعفاء المؤسسات وقطاع الأعمال من تكاليف قد تضطر لتحملها في حالة الإلغاء المفاجئ لفعاليات جماهيرية أثناء أعياد رأس السنة القادمة.