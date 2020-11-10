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جوجل: كورونا دفع الملايين بجنوب شرق آسيا لاستخدام الإنترنت للمرة الأولى

05:27 م الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
جوجل: كورونا دفع الملايين بجنوب شرق آسيا لاستخدام الإنترنت للمرة الأولى

شركة جوجل

بانكوك - (د ب أ)

أدت القيود المتعلقة بفيروس كورونا المستجد إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يستخدمون الإنترنت لأول مرة في ست دول بجنوب شرق آسيا، وفقا لتقرير نشرته شركة جوجل الأمريكية العملاقة لخدمات الانترنت اليوم الثلاثاء.

واستخدم 40 مليون شخص الإنترنت لأول مرة في 2020، وفقا للتقرير، الذي شمل إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.

وشكل صافي عدد مستخدمي الإنترنت الجدد العام الجاري ما يقرب من ثلث المستخدمين الجدد في المنطقة منذ عام 2015، والبالغ عددهم 140 مليونا، وزاد عددهم أربعة أضعاف عن عدد المستخدمين الجدد عام 2019.

وذكر التقرير، الذي شارك في إعداده صندوق الاستثمار السنغافوري تيماسيك، وشركة "بين آند كومباني" الاستشارية في الولايات المتحدة، إن جائحة كورونا أدت إلى "تحولات كبيرة" في استخدام الإنترنت "في جميع أنحاء المنطقة".

وذكر التقرير أن "ثمانية من كل عشرة أشخاص في جميع أنحاء المنطقة قالوا إن التكنولوجيا ساعدتهم على تخطي الفيروس".

وقالت ستيفاني ديفيز، نائبة الرئيس الإقليمي لشركة جوجل: "بدأ أكثر من واحد من كل ثلاثة مستهلكين للخدمات الرقمية في استخدام نوع جديد من الخدمات عبر الإنترنت بسبب كوفيد- 19".

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