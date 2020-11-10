أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

رئيس الوزراء الجزائري ينعي صائب عريقات

03:50 م الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
رئيس الوزراء الجزائري ينعي صائب عريقات

عبدالعزيز جراد

الجزائر- أ ش أ:

نعى رئيس الوزرائ الجزائري عبدالعزيز جراد، الثلاثاء، الدكتور صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين، الذي وافته المنيّة في وقت سابق اليوم.

وقال جراد على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "تفقد القضية الفلسطينية، أحد أبرز المدافعين عن الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، الدكتور صائب عريقات كبير المفاوضين وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير".

وأضاف جراد "أتقدم لأسرته وللشعب الفلسطيني بأخلص التعازي وأصدق المواساة راجياً من الله تعالى أن يتغمّده برحمته وينعم ذويه الصبر والسلوان".

هذا المحتوى من

عبدالعزيز جراد الجزائر فلسطين

الخبر التالى:

إغلاق لبنان العام: منع التجول بين 5 عصرا و5 فجرا.. واستثناء المطار

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 109422

    عدد المصابين

  • 100439

    عدد المتعافين

  • 6380

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 50885598

    عدد المصابين

  • 35870964

    عدد المتعافين

  • 1264161

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:هبوط كبير بأسعار الذهب في مصر.. والجرام يخسر 32 جنيهًا في يومين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا