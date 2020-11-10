رئيس الوزراء الجزائري ينعي صائب عريقات

الجزائر- أ ش أ:

نعى رئيس الوزرائ الجزائري عبدالعزيز جراد، الثلاثاء، الدكتور صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين، الذي وافته المنيّة في وقت سابق اليوم.

وقال جراد على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "تفقد القضية الفلسطينية، أحد أبرز المدافعين عن الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، الدكتور صائب عريقات كبير المفاوضين وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير".

وأضاف جراد "أتقدم لأسرته وللشعب الفلسطيني بأخلص التعازي وأصدق المواساة راجياً من الله تعالى أن يتغمّده برحمته وينعم ذويه الصبر والسلوان".