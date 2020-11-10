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نتائج الانتخابات الأمريكية: لماذا سمح المدعي العام الأمريكي بالتحقيق في "تزوير الانتخابات"؟

02:07 م الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
نتائج الانتخابات الأمريكية: لماذا سمح المدعي العام الأمريكي بالتحقيق في "تزوير الانتخابات"؟

ويليام بار

واشنطن- (بي بي سي):

كتب المدعي العام الأمريكي ويليام بار أنه يمكن إجراء تحقيقات من قبل المدعين الفيدراليين "إذا كانت هناك مزاعم واضحة وذات مصداقية عن وجود مخالفات. وإذا كانت هذه المزاعم صحيحة ، فمن المحتمل أن تؤثر على نتيجة الانتخابات في ولاية واحدة".

وقال بار إن المدعين يجب أن ينظروا فقط في "المزاعم الجوهرية" الخاصة بالمخالفات ، وأنه يجب تجاهل "المزاعم الخادعة أو التخمينية أو الوهمية".

وقال إن كل ولاية منفردة تتحمل المسؤولية الأساسية عن الانتخابات، لكنه قال إن وزارة العدل عليها "ضمان إجراء الانتخابات بطريقة تجعل الشعب الأمريكي يثق تمامًا في عمليته الانتخابية وفي حكومته" .

وعادة ما يتم الاكتفاء بالتحقيقات الأولية حتى الانتهاء من الانتخابات والمصادقة على النتائج ، لكن بار قال إن هذا قد يؤدي إلى العجز عن " تصحيح الخروقات بشكل واقعي".

واستقال ريتشارد بيلجر، مسؤول وزارة العدل الذي كان سيشرف على مثل هذه التحقيقات ، ردًا على مذكرة بار.

وكتب في رسالة إلكترونية إلى زملائه "بعد أن تعرفت على السياسة الجديدة وتداعياتها، يجب أن أستقيل مع الأسف".

وبشكل منفصل ، رفعت حملة ترامب دعوى قضائية يوم الاثنين في محكمة اتحادية في بنسلفانيا ، وطالبت بإصدار أمر قضائي طارئ لمنع مسؤولي الولاية من تأكيد فوز بايدن في الولاية.

ووصف المدعي العام للولاية جوش شابيرو الدعوى بأنها "بلا جدارة".

وفي غضون ذلك ، دعم المدعون العامون في الولايات التي عادة ما يسيطر عليها الجمهوريون ، تحدي الرئيس لنتائج الانتخابات.

وقدم عشرة مدعون عامون ما يسمى بـ"إيجاز صديق" في المحكمة العليا الأمريكية لدعم القضية المرفوعة من جانب حملة ترامب في ولاية بنسلفانيا.

هذا المحتوى من

BBC
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