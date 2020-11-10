العاهل الأردني عن عريقات: أمضى حياته في خدمة القضية الفلسطينية

عمان- (د ب أ):

نعى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في اتصال هاتفي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح.

وأشاد العاهل الأردني، بحسب وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) بمواقف عريقات، "الذي أمضى حياته في خدمة القضية الفلسطينية، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة".

وكانت مصادر فلسطينية رسمية أعلنت في وقت سابق الثلاثاء وفاة عريقات (65 عاما) خلال تلقيه العلاج بمستشفى إسرائيلي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا بعد نحو ثلاثة أسابيع من نقله إليه.

وعاني عريقات من مضاعفات بسبب خضوعه لعملية زراعة رئة في الولايات المتحدة، عام 2017 ما أثر على جهاز المناعة لديه، كما اتضح أن لديه عدوى بكتيرية بالإضافة إلى كورونا.