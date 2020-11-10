إسبانيا تبدأ محاكمة المتهمين في اعتداءات 2017 في كاتالونيا

المتهمون محمد حولي شملال وإدريس أوكبير وسعيد بن ع

مدريد- (أ ف ب):

بدأت الثلاثاء في مدريد محاكمة ثلاثة رجال متهمين بمساعدة الخلية الجهادية المسؤولة عن الاعتداءين اللذين أوقعا 16 قتيلا العام 2017 في برشلونة ومدينة أخرى في كاتالونيا بشمال شرق إسبانيا.

وبدأت المحاكمة قرابة الساعة 10,15 (9,15 ت غ) في المحكمة الوطنية في سان فرناندو دي إيناريس وسط رقابة أمنية مشددة من الشرطة، على أن تستمر حتى 16 ديسمبر.

واستهدفت هجمات 17 و18 أغسطس 2017 التي تبناها تنظيم الدولة الإسلامية وأوقعت 140 جريحا، جادة لاس رامبلاس الشهيرة في وسط برشلونة، حيث دهس المهاجم بشاحنة صغيرة المارة، ومنتجع كامبريلس على مسافة مئة كيلمتر إلى الجنوب.

وقضى منفذو الاعتداءين برصاص الشرطة ولا سيما يونس أبو يعقوب المغربي البالغ 22 عاما الذي كان قاد الشاحنة الصغيرة وصدم بها حشدا ما أدى إلى مقتل 14 شخصا معظمهم سياح أجانب وإصابة أكثر من مئة بجروح.

وجلس المتهمون الثلاثة وهم اثنان يشتبه بانتمائهما إلى المجموعة وثالث يعتقد أنه شريك لهما، على مسافة متر ونصف المتر أحدهما من الآخر في قفص الاتهام خلف لوح زجاجي.

والمتهم الرئيسي هومحمد محمد حولي شملال (23 عاما) الذي يواجه حكما بالسجن 41 عاما لاتهامه بالانتماء إلى منظمة إرهابية وتصنيع متفجرات وحيازتها والتآمر بهدف إثارة الفوضى.

ويواجه إدريس أوكبير (31 عاما) وهو شقيق أحد الجهاديين الذين قتلوا، حكما بالسجن 36 عاما لاستئجاره الشاحنة الصغيرة التي استخدمت في الاعتداء على جادة لاس رامبلاس.

والمتهم الثالث سعيد بن عزة (27 عاما) الذي يواجه حكما بالسجن ثماني سنوات لتوفيره سيارة ووثائق للمهاجمين.