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صحيفتان سعوديتان: علاقة أمريكا بالمملكة تطورت ولم تتأثر بتغير الحكام

01:55 م الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
صحيفتان سعوديتان: علاقة أمريكا بالمملكة تطورت ولم تتأثر بتغير الحكام

أمريكا والسعودية

الرياض- أ ش أ:

أكدت صحيفتا "الاقتصادية " و"اليوم" السعوديتان، أن العلاقات بين واشنطن والرياض شهدت تطورا كبيرا في مختلف المجالات، وفي كل الحالات والمتغيرات؛ ولم تتأثر بالتغيير الدوري للرؤساء الأمريكيين، وتناوب الحزبين الرئيسين الجمهوي والديمقراطي على إدارة شؤون البلاد.

وذكرت "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان "تحالف السلم والمصالح"، الثلاثاء، أن "العلاقات بين البلدين راسخة وقوية من خلال حروب جمعتهما من أجل السلام والأمن الدوليين، ومعارك مشتركة ضد مخططات تخريبية تستهدف الإنسانية، في مقدمتها تلك التي تستهدف الإرهاب، وتحمي البشرية من أخطاره وأضراره".

وأشارت الصحيفة إلى أن العلاقات بين الرياض وواشنطن تستند إلى المصالح المشتركة ذات البعد الاستراتيجي، وهذا التوصيف يحميها من أي متغيرات أو تبدلات، بل يرفدها بمزيد من الأدوات المطورة والضامنة لها.. مشيرة إلى أنه مع فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة، ستمضي المملكة في علاقاتها الاستراتيجية هذه إلى الأمام، فالرياض وواشنطن أكدتا في كل المناسبات على تعزيز الشراكة لمصلحة الطرفين والمنطقة وتعميقها، فضلا عن المحافظة على علاقاتهما المؤسساتية، وتطوير التعاون الأمني والاقتصادي.

وجددت "اليوم"، في افتتاحيتها بعنوان "السعودية وأمريكا.. تاريخ يستديم"، التأكيد أن العلاقات الأمريكية - السعودية تاريخية واستراتيجية تقوم علـى المصالـح المتبادلة، وظلت راسخة على مدى عقود طويلة رغم التقلبات "الجيو سياسية" وتعاقب الرؤساء الأمريكيين، ولم تتأثر بتغير الرؤساء السابقين.

وأضافت أن المصالح المتبادلة بين البلدين في العديد من المجالات مثل الاقتصادي والاستثمار، إضافة إلى التعاون العسكري والأمني، تعكس اهتماما متكاملا، لافتة إلى مرور بعض الأوقات الصعبة، ولكن بالمحصلة النهائية فهي علاقة مستديمة ومستمرة في تقديم الكثير من القيم النبيلة، منذ 75 عاما.

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أمريكا السعودية الرؤساء الأمريكيين

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