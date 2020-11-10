الرئيس الفلسطيني يعلن الحداد 3 أيام على رحيل عريقات

رام الله- (د ب أ):

نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الذي وافته المنية، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن الرئيس عباس تنكيس الأعلام لمدة ثلاث أيام، حداداً على رحيل عريقات.

ونعت وزارة الخارجية المصرية ببالغ الحزن وعميق الأسى عريقات ، ووصفته في بيان صحفي بـ "المناضل الذي لا يتزعزع".

وأشارت إلى سعيه دون كلل إلى استعادة حقوق الشعب الفلسطيني رغم جميع العراقيل والظروف الصعبة التي تعرضت لها القضية الفلسطينية على مدار عقود.

وأعلنت مصادر فلسطينية رسمية اليوم أن عريقات (65 عاما) توفى خلال تلقيه العلاج بمستشفى إسرائيلي بعد نحو ثلاثة أسابيع من نقله إليه.

وأعلن مركز هداسا الطبي في إسرائيل، حيث كان يعالَج عريقات، وفاته صباح اليوم، وفقا لما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عبر موقعها الالكتروني.

ونعت حركة "فتح" الفلسطينية على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، القيادي الكبير.

وأعلنت منظمة التحرير الفلسطينية في التاسع من الشهر الماضي إصابة عريقات بفيروس كورونا وتم نقله بعد أيام للعلاج في المستشفى الإسرائيلي بعد تدهور حالته.

وعاني عريقات من مضاعفات بسبب خضوعه لعملية زراعة رئة في الولايات المتحدة، عام 2017 ما أثر على جهاز المناعة لديه، كما اتضح أن لديه عدوى بكتيرية بالإضافة إلى فيروس كورونا.

وكان أطباء المركز الإسرائيلي أكدوا أن علاج عريقات يشكل "تحديا هائلا" كمريض زرع رئة، جهازه المناعي ضعيف.