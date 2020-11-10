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الخارجية تنعي عريقات: القضية الفلسطينية والعالم العربي فقدوا مناضلاً ثابتًا

12:20 م الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
الخارجية تنعي عريقات: القضية الفلسطينية والعالم العربي فقدوا مناضلاً ثابتًا

الدكتور صائب عريقات

وكالات:

تنعى وزارة الخارجية ببالغ الحزن وعميق الأسى الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والذي وافته المنية اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 65 عامًا.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان رسمي صدر عنها، "لقد فقدت القضية الفلسطينية والعالم العربي بأسره مناضلاً ثابتًا لا يتزعزع، قضيته وأهدافه واضحة ومشروعة، أفنى عمره في الدفاع مُخلصاً عنها بشتى الوسائل الدبلوماسية والتفاوضية ساعيًا دون كلل لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني على الرغم من كل العراقيل والظروف الصعبة التي تعرضت لها القضية الفلسطينية على مر العقود".

وأضافت: "رحم الله الفقيد الغالي الذي سيظل اسمه نبراسًا ورمزًا لشرف النضال والمشروع الوطني الفلسطيني".

وتقدم وزير الخارجية سامح شكري بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، والشعب والقيادة الفلسطينية في وفاة الأخ والمناضل صائب عريقات، يدعو المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.

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