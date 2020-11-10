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الإمارات وميانمار تتفقان على إقامة علاقات دبلوماسية

12:04 م الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
الإمارات وميانمار تتفقان على إقامة علاقات دبلوماسية

جانب من التوقيع

أبو ظبى - أ ش أ:

وقعت الإمارات وميانمار بيانا مشتركا لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الأماراتية (وام)، الثلاثاء، أنه جرى توقيع البيان من جانب الإمارات من قِبل المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة، فيما وقع من جانب ميانمار مندوبها الدائم السفير كياو موي تون.

وأكد البيان المشترك على المصالح المشتركة للبلدين من خلال تشجيع التفاهم المتبادل وتعزيز روابط الصداقة والتعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

في السياق ذاته، ناقش الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وبحثا فرص التعاون على مستوى الأمم المتحدة، كما تطرقا إلى وضع الروهينجا، وضرورة وجود قنوات اتصال مفتوحة، والتي تعتبر مسألة ذات أولوية بالنسبة لمنظمة التعاون الإسلامي، التي تترأسها الإمارات حاليا.

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الإمارات ميانمار أبو ظبى

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