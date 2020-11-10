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صحيفة إماراتية: العلاقات الأمريكية مع الخليج استراتيجية راسخة وتاريخية

11:21 ص الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
صحيفة إماراتية: العلاقات الأمريكية مع الخليج استراتيجية راسخة وتاريخية

جو بايدن

أبوظبي- أ ش أ:

أكدت صحيفة "الوطن" الإماراتية، أن العلاقات الأمريكية مع عدد من دول الخليج خاصة الإمارات والسعودية والكويت والبحرين علاقات استراتيجية راسخة وتاريخية.

وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها بعنوان "سيد البيت الأبيض الجديد"، الثلاثاء، أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية تكتسب اهتماماً عالمياً لا يتوقف عند الحملة الانتخابية التي تسبق التصويت ومتابعة استطلاعات الرأي التي تقوم بها وسائل إعلام عريقة، ولا حتى لمجرد معرفة الفائز في الانتخابات فقط، بل يستمر لفترة بعد انتقال السلطة لمعرفة الآلية التي سيتعامل بها الرئيس الجديد مع الملفات الكبرى والقضايا الهامة والمناطق المشتعلة، وهذا لا يتوقف على القضايا السياسية بل يشمل أغلب القطاعات التي تهم الجميع كالاقتصاد والعلاقات والموقف من الشرق الأوسط والمناخ وغير ذلك.

وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن زار عدداً من دول المنطقة ومنها الإمارات، واطلع بشكل مباشر على حضارتها وتقدمها ورؤيتها للكثير من القضايا، والجميع على ثقة بأن التحالف الراسخ والتعاون سيشهد المزيد من الدعم بما يحقق مصالح جميع الأطراف.

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أبوظبي الإمارات السعودية الكويت العلاقات الأمريكية

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