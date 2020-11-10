وفاة صائب عريقات جراء إصابته بفيروس كورونا

تل أبيب/رام الله- (د ب أ):

أفادت مصادر فلسطينية وإسرائيلية بوفاة أمير سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، متأثرًا بإصابته بكورونا، عن عمر يناهز 65 عامًا،.

كانت منظمة التحرير الفلسطينية أعلنت في 9 أكتوبر الماضي إصابة كبير المفاوضين الفلسطينيين بكوفيد 19.

وقالت مستشفى "هداسا عين كارم" الإسرائيلي في تل أبيبي إن علاج عريقات يشكل تحديا كبيرا، لا سيّما وأنه خضع لزراعة رئة تؤثر على جهاز المناعة، ولديه عدوى بكتيرية بالإضافة إلى فيروس كورونا".

لكن عائلته قالت إنه حالته الصحية تحسنت وتجاوز مرحلة الخطر.

وخضع أمين سر المنظمة (65 عاما) في عام 2017 لعملية زراعة رئة في مستشفى في الولايات المتحدة، قبل استئناف أنشطته. وتم الأحد نقله للعلاج داخل إسرائيل بعد تدهور حالته.