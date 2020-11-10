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مقتل معلق إذاعي فلبيني نجا من محاولة اغتيال قبل 4 أعوام

11:01 ص الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
مقتل معلق إذاعي فلبيني نجا من محاولة اغتيال قبل 4 أعوام

الشرطة الفلبينية

مانيلا- (د ب ا):

أعلنت الشرطة الفلبينية، الثلاثاء، مقتل معلق إذاعي فلبيني أمام منزله في شمال الفلبين، بعد نجاته من محاولة اغتيال عام 2016.

وجاء في تقرير الشرطة أن فيرجيلو ماجانيس (62 عاما) كان على وشك دخول منزله في بلدة فيلاسيس عندما أطلق اثنان مشتبه بهما ست طلقات عليه.

وأشار التقرير إلى أنه لقى حتفه على الفور، مضيفا أنه لم يعرف هوية المشتبه بهما أو الدافع وراء الهجوم.

ويعد ماجانيس الصحفي الـ18 الذي يقتل منذ تولى الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي مقاليد السلطة عام 2016، بحسب ما ذكره الاتحاد الوطني للصحفيين في الفلبين.

وكان ماجانيس نجا من محاولة اغتيال في نوفمبر 2016، حيث تظاهر أنه توفى عندما أطلق مسلحون يستقلون دراجة بخارية النار عليه.

وقالت الشرطة إنه تم العثور على ورقة بالقرب من موقع الحادث، مكتوب عليها " تاجر مخدرات، لا تحاول التقليد" في محاولة على مايبدو لصرف الانتباه عن الدافع الحقيقي وراء قتل الصحفي.

وكانت المنظمات المعنية بحرية الصحافة، بما في ذلك لجنة حماية الصحفيين، ومقرها نيويورك، قد صنفت الفلبين ضمن أكثر المناطق خطورة بالنسبة للصحفيين.

الشرطة الفلبينية مانيلا مقتل معلق إذاعي فلبيني

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