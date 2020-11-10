للاستخدام الطارئ.. "إف دي إيه" تُرخص عقارًا جديدًا لكورونا
واشنطن- أ ش أ:
وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية "إف دي إيه"، الثلاثاء، على منح ترخيص الاستخدام الطارئ لعقار شركة "إيلي ليلي" المستخدم لعلاج الحالات الخفيفة والمتوسط من مصابي فيروس كورونا.
وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية أن الهيئة وافقت للحكومة الفيدرالية بتوزيع عقار (bamlanivimab) على إدارات الصحة في الولايات المتحدة، مؤكدة عدم السماح بمنح هذا العقار إلى الحالات الصعبة من مصابي كورونا، ممن يحتاجوا إلى وضعهم على جهاز التنفس الصناعي.
كانت الولايات المتحدة خصصت الشهر الماضي 300 ألف جرعة من العقار التجريبي، كما دفعت مبلغ 375 مليون دولار إلى الشركة لإنتاج هذا العقار.
وبموجب هذا الترخيص، سيسمح للأشخاص الذين يبلغون 12 عاما أو أكثر، ويزنون 40 كيلوجراما، الحصول على هذا العقار.
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