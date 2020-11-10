ترامب يقيل عالمًا كبيرًا في وزارة الطاقة

وكالات:

أقال الرئيس الأمريكي المُنتهية ولايته دونالد ترامب، عالم المناخ في وزارة الطاقة مايك كوبربيرج، الذي كان يجري بحثًا حكوميًا حول ظاهرة الاحتباس الحراري، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وأبلِغ كوبربيرج، الذي كان يقود البرنامج الأمريكي لأبحاث التغيير العالمي، الجمعة الماضي، أن مهمته انتهت.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار قد يؤثر على التقييم الوطني المقبل للمناخ، المفترض نشره في عام 2023، حيث يرتبط برنامج البحث الفيدرالي به.

ويُتوقع أن يخلفه ديفيد ليجيتس، الذي عُيّن مؤخرًا نائبًا لمساعد وزير الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، ضمن سلسلة تغييرات وتعيينات يجريها ترامب في الوقت الحالي.

وفي وقت سابق أمس الاثنين، أعلن ترامب إقالة وزير الدفاع مارك إسبر، وتعيين مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، كريستوفر ميللر، خلفًا له.