رئيس "فايزر" عن لقاح كورونا: لا علاقة لإعلاننا بانتهاء الانتخابات الأمريكية

وكالات

قال ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة فايزر للأدوية، إن الإعلان عن لقاح ضد فيروس كورونا المستجد لا علاقة له بموعد إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية.

وأضاف في مقابلة لـCNN: "العلم أحضره لنا في هذا الوقت تحديداً.. والانتخابات بالنسبة لنا هي جدول زمني مصطنع".

وأعلنت شركة فايزر للأدوية الأمريكية وشركة بيونتيك الألمانية عن انتهاء المرحلة الثالثة لاختبارات لقاحهما لفيروس كورونا المُستجد.

وقالت الشركتان، أمس الاثنين، إن اختبارات لقاحهما لفيروس كورونا انتهت بنجاح، وأوضحتا أن اللقاح التجريبي يحمي من مرض كوفيد- 19 الذي يُسببه فيروس كورونا بنسبة تتجاوز 90%.

رحب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بالأخبار التي وصفها بالممتازة بشأن لقاح تجريبي ضد فيروس كورونا أثبت فعاليته بنسبة تتجاوز 90%، بحسب تحليل أولي.

وقال في بيان "أهنئ النساء والرجال اللامعين الذين ساعدوا في تحقيق هذه الطفرة ومنحنا مثل هذا الأمل".

لكنه أضاف: "في الوقت نفسه، من المهم أيضًا أن نفهم أن نهاية المعركة ضد "كوفيد-19" لا تزال على بعد أشهر"، مشددًا على أهمية استمرار ارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي وغيرها من التدابير.

كما رحب الرئيس دونالد ترامب باللقاح الذي أعلنت عنه شركة فايزر، قائلا: "البورصة في ارتفاع واللقاح قادم. يا لها من أخبار رائعة".

وأظهرت التجارب في كل من: "الولايات المتحدة وألمانيا والبرازيل والأرجنتين وجنوب إفريقيا وتركيا"، أن الذين حصلوا على اللقاح اكتسبوا مناعة بنسبة 90%، بعد 7 أيام من حصولهم على الجرعة الثانية.

وتعتقد شركة فايزر أن بإمكانها إنتاج 50 مليون جرعة بنهاية العام و1.3 مليار جرعة بنهاية عام ​