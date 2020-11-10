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قناة أمريكية تقطع البث عن مؤتمر لحملة ترامب يتهم الديمقراطيين بالتزوير

02:34 ص الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
قناة أمريكية تقطع البث عن مؤتمر لحملة ترامب يتهم الديمقراطيين بالتزوير

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ)

بثت قناة فوكس نيوز الأمريكية مؤتمرا صحفيا لحملة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، إلى أن اقتطع مذيع الأخبار البث عن المؤتمر، قائلا إن المزاعم حول تزوير الانتخابات كانت "صارخة" وأن المسؤولين لم يقدموا أي دليل .

يأتي ذلك بالرغم من أن القناة ينظر إليها على أن لها نزعة محافظة وتبث برامجا تحمل آراء مواتية بشكل واضح لصالح ترامب. ومع ذلك فإنها أعلنت فوز جو بايدن بالانتخابات في نفس الوقت الذي فعلت فيه ذلك وسائل الإعلام الرئيسية الأخرى، ووصفت بايدن بأنه الرئيس المنتخب.

وقال المذيع نيل كافوتو ، وهو يندفع نحو المطالبة بقطع بث كايلي ماكناني ، المتحدثة باسم ترامب: "توقفوا .. توقفوا".

وقال للمشاهدين: "إنها تتهم الطرف الآخر بأنه يرحب بالتزوير وبالتصويت غير القانوني .. لا يمكنني الاستمرار في إظهار ذلك"، مشيرا إلى أنها لم تقدم دليلا على ذلك.​

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