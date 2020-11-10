البيت الأبيض: الديمقراطيون يتحايلون على الدستور ومراقبونا منعوا من دخول مراكز فرز

وكالات

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني، إن الديمقراطيون يتحايلون على الدستور ومراقبونا منعوا من دخول بعض مراكز الفرز.

‏وتابعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، في مؤتمر صحفي للكشف عن وقائع تزوير حدثت في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٠، أن الديمقراطيون استغلوا جائحة كورونا ككارثة طبيعية وحولوها لكارثة وطنية.

وزعمت أن الانتخابات لم تنته بعد، وذلك رغم إعلان النتائج واحتفال أنصار بايدن وإلقاءه لخطاب النصر.

وقال ترامب عبر حسابه على موقع تويتر: "نيفادا تتحول إلى بؤرة من الأصوات الزائفة. توصل مات سكلاب (رئيس حركة اتحاد المحافظين الأمريكيين) وآدم لاكسالت (عضو حملة ترامب في نيفادا)، إلى أشياء عندما يتم الكشف عنها ستكون صادمة للغاية".