اللجنة العسكرية الليبية المشتركة تستعد لجولة المباحثات السادسة
طرابلس - (د ب أ)
ستعقد اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) في الفترة بين 10 و13 نوفمبر الحالي، الجولة السادسة من المحادثات في مقرها الدائم بمدينة سرت الليبية، بحضور ومشاركة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وقالت البعثة في بيان لها في الساعات الأخيرة من ليلة الاثنين: "من المتوقع أن يستكمل المشاركون في هذه الجولة آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، اضافة الى استكمال تشكيل اللجان الفرعية المتخصصة".
وأشارت البعثة إلى أن هذه المحادثات تهدف للإسراع في تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار الموقع بتاريخ 23 أكتوبر في جنيف، واستكمالاً لمباحثات اللجنة التي بدأت الأسبوع الماضي في مدينة غدامس الليبية.
وكانت اللجنة العسكرية قد اتفقت في مباحثات غدامس، على تشكيل لجنة عسكرية فرعية للإشراف على عودة القوات إلى مقراتها وسحب المرتزقة من خطوط التماس. وكذلك تدبير مراقبة وقف إطلاق النار بمشاركة مراقبين دوليين.
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