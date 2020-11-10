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زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ: من حق ترامب الطعن على النتائج

12:12 ص الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ: من حق ترامب الطعن على النتائج

ميتش مكونيل

واشنطن - (د ب أ)

قال ميتش مكونيل، زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأمريكي إن الرئيس دونالد ترامب "من حقه" الطعن على نتائج الانتخابات من خلال المحاكم.

وقال مكونيل أمام مجلس الشيوخ في أول تصريحات علنية له منذ إعلان فوز المرشح الديموقراطي جو بايدن بالانتخابات "الرئيس ترامب من حقه بنسبة 100 بالمئة النظر في مزاعم المخالفات وتقييم خياراته وأضاف ماكونيل: "أعتقد أن الرئيس قدم طعونا قانونية في خمس ولايات على الأقل".

وردد ماكونيل خطاب ترامب قائلا: "يجب عد جميع بطاقات الاقتراع القانونية، ويجب ألا يتم عد أي بطاقات غير قانونية".

ولا يزال ترامب يرفض الاعتراف بهزيمته في الانتخابات ورفع سلسلة من الدعاوى القضائية للطعن على النتيجة.

ميتش مكونيل مجلس الشيوخ ترامب

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