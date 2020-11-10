رئيس وزراء تونس: الوضع الصحي خطير جدًا
تونس - (أ ش أ)
أكد رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، مساء يوم الاثنين، أن الوضع الصحي الذي تعيشه البلاد حاليًا خطير جدًا في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأوضح المشيشي، في مؤتمر صحفي عقده مساء الاثنين، أن عدد الوفيات قد يبلغ 6 أو 7 آلاف حالة، إذا لم يلتزم المواطنون بالبروتوكولات الصحية، خاصة منها ارتداء الكمامات، مؤكدًا أنه سيتم اعتبارًا من يوم غد، التعامل بصرامة أكثر مع المواطنين الذين لا يلتزمون بالإجراءات التي تم اتخاذها للحد من تفشي فيروس "كورونا".
وقال إنه سيتم كذلك تكثيف الحملات لمراقبة مدى الالتزام بارتداء الكمامات وتكثيف الرقابة بمحطات النقل لمنع التنقل بين الولايات، إضافة إلى تعزيز الدوريات الأمنية على حدود الولايات، معربًا عن أمله في كسر حلقات العدوى بحلول يوم 15 نوفمبر الجاري.
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