أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا انتخابات النواب وباء في القاهرة مهرجان الجونة السينمائي سد النهضة الطقس البحث عن أكثم التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الانتخابات الأمريكية

وزير عراقي:حجم مديونية العراق الخارجية تتراوح بين60-70مليار دولار

11:33 م الأحد 01 نوفمبر 2020
وزير عراقي:حجم مديونية العراق الخارجية تتراوح بين60-70مليار دولار

وزير المالية العراقي

بغداد - (د ب أ):

صرح على عبد الأمير علاوي وزير المالية العراقي اليوم الأحد أن حجم مديونية العراق الخارجية تتراوح بين 60-70مليار دولار.

وقال وزير المالية العراقي لوكالة الأنباء العراقية الرسمية(واع) - أن "مديونية العراق الخارجية تقدر بين 60 إلى 70 مليار دولار

نصفها موروثة والآخرى أضيف بعد عام 2003 لأغراض مختلفة من بينها تمويل المشاريع".

وأضاف أن "الديون الداخلية تقدر أيضا بـ 60 تريليون دينار عراقي".

وذكر إن "الأزمة المالية التي يمر بها البلد، ليست وليدة اليوم بل هي نتيجة التراجع في أسعار النفط وما ترتب عليها من تخفيض الإنتاج الذي أثر على الإيرادات المتحققة للعراق بطريقة كبيرة بسبب تقليل حصة العراق من الصادرات وأن تقليل الصادرات النفطية تسبب بزيادة مستحقات شركات العقود والتراخيص النفطية".

وقال علاوي أن وزارة المالية أضطرت إلى" الطلب من البرلمان العراقي أصدار قانون أقتراض داخلي بسقف يبلغ 41 تريليون دينار عراقي لسد العجز في الرواتب والنفقات الحاكمة المتعلقة بأستيراد الكهرباء والوقود والديون الخارجية والبطاقة التموينية ودعم المزارعين".

وتابع أن "مبلغ الاقتراض الجديد يغطي الرواتب والنفقات لما تبقى من العام الحالي والشهرين الأولين من العام المقبل".

وذكر أن "الحكومة الحالية واجهت هذه الأزمة من دون سيولة مالية فلا يوجد خيار سوى الاقتراض الداخلي على المدى القصير وأن الاقتراض الخارجي الذي بلغ 5 مليارات دولار لا يمكن أستخدمها لسد العجز بل خصصت لتمويل المشاريع".

وحذر من أن الإيرادات المتحققة شهريا من تصدير النفط مع الأرصدة الموجودة في وزارة المالية لا تكفي لتغطية رواتب جميع الموظفين ومن دون حل الأزمة الأساسية ستبقى متراكمة وتأخير الرواتب سيتسمر.

وزير المالية العراقي مديونية العراق الخارجية بغداد

الخبر التالى:

إطلاق سراح ثلاثة من المشتبه بهم في هجوم نيس

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 107555

    عدد المصابين

  • 99452

    عدد المتعافين

  • 6266

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 46358955

    عدد المصابين

  • 33466469

    عدد المتعافين

  • 1199628

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"هناك بدائل عن المدرسة".. وزير التعليم يكشف معدلات الإصابة بكورونا بين الطلاب

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا