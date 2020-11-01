وزير عراقي:حجم مديونية العراق الخارجية تتراوح بين60-70مليار دولار

بغداد - (د ب أ):

صرح على عبد الأمير علاوي وزير المالية العراقي اليوم الأحد أن حجم مديونية العراق الخارجية تتراوح بين 60-70مليار دولار.

وقال وزير المالية العراقي لوكالة الأنباء العراقية الرسمية(واع) - أن "مديونية العراق الخارجية تقدر بين 60 إلى 70 مليار دولار

نصفها موروثة والآخرى أضيف بعد عام 2003 لأغراض مختلفة من بينها تمويل المشاريع".

وأضاف أن "الديون الداخلية تقدر أيضا بـ 60 تريليون دينار عراقي".

وذكر إن "الأزمة المالية التي يمر بها البلد، ليست وليدة اليوم بل هي نتيجة التراجع في أسعار النفط وما ترتب عليها من تخفيض الإنتاج الذي أثر على الإيرادات المتحققة للعراق بطريقة كبيرة بسبب تقليل حصة العراق من الصادرات وأن تقليل الصادرات النفطية تسبب بزيادة مستحقات شركات العقود والتراخيص النفطية".

وقال علاوي أن وزارة المالية أضطرت إلى" الطلب من البرلمان العراقي أصدار قانون أقتراض داخلي بسقف يبلغ 41 تريليون دينار عراقي لسد العجز في الرواتب والنفقات الحاكمة المتعلقة بأستيراد الكهرباء والوقود والديون الخارجية والبطاقة التموينية ودعم المزارعين".

وتابع أن "مبلغ الاقتراض الجديد يغطي الرواتب والنفقات لما تبقى من العام الحالي والشهرين الأولين من العام المقبل".

وذكر أن "الحكومة الحالية واجهت هذه الأزمة من دون سيولة مالية فلا يوجد خيار سوى الاقتراض الداخلي على المدى القصير وأن الاقتراض الخارجي الذي بلغ 5 مليارات دولار لا يمكن أستخدمها لسد العجز بل خصصت لتمويل المشاريع".

وحذر من أن الإيرادات المتحققة شهريا من تصدير النفط مع الأرصدة الموجودة في وزارة المالية لا تكفي لتغطية رواتب جميع الموظفين ومن دون حل الأزمة الأساسية ستبقى متراكمة وتأخير الرواتب سيتسمر.