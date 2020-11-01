برلمان النمسا يصادق على قرار الحكومة بإغلاق البلاد لمواجهة كورونا

فيينا - (أ ش أ):

صدق المجلس الوطني النمساوي (البرلمان) مساء اليوم الأحد، على قرار الحكومة بإغلاق البلاد اعتبارًا من بعد غدٍ الثلاثاء، للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا.

وقال فولفانج سوبوتكا رئيس البرلمان، في مؤتمر صحفي، إن اللجنة الرئيسية في البرلمان أعطت الضوء الأخضر للحكومة لتنفيذ إجراءات كورونا الجديدة بموافقة أغلب الأحزاب.

وأضاف سوبوتكا أنه لا شيء يقف في طريق الحكومة لتنفيذ إجراءات كورونا الجديدة، بعد اعتماد البرلمان جميع القرارات، وخاصة قيود الخروج الليلي من الثامنة مساءً إلى السادسة صباحًا.

وأشار رئيس البرلمان إلى أن عدة أحزاب من خارج الائتلاف الحكومي أيدت القرارات، وفي مقدمتها الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب نيوس.

وتابع سوبوتكا أن القرارات تهدف إلى مساعدة المستشفيات على تجاوز الأزمة، وخاصة في ضوء التحميل الزائد على وحدات العناية المركزة بسبب التنامي السريع للإصابات الجديدة.